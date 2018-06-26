Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловал приговор, вынесенный Печерским райсудом Киева в отношении соратника Михо - одного из лидеров Киевского областного отделения "Руха Нових Сил" Севериона Дангадзе, который пошел на сделку со следствием.

Об этом "Стране" сообщил защитник Руслан Чернолуцкий, который представляет интересы экс-президента Грузии.

Речь идет о сделке Дангадзе со следствием, которую утвердил 24 мая Печерский райсуд Киева по так называемому "делу о пленках Курченко-Саакашвили".

"Мы осуществили несколько попыток получить доступ к этому засекреченному приговору, направляли ходатайства с целью получения разъяснения его текста в части, касающейся Саакашвили судье Дмитрию Белоцерковцу, но он отказал. После этого мы подали апелляционную жалобу", - сказал Чернолуцкий, уточнив - апелляция на приговор Дангадзе была подана 22 июня.

Из ее текста следует, что адвокаты Михо заявили категорическое несогласие с решением суда первой инстанции в отношении Дангадзе, и требуют отмены данного вердикта.

"Решение подлежит отмене в связи с тем, что хотя Саакашвили и не был участником производства на момент постановления оспариваемого приговора, но его вина была установлена (приговором Дангадзе - Прим.Ред.), чем нарушены его права", - говорится в апелляционной жалобе, поданной в интересах Михо.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Дангадзе, который пошёл на сделку со следствием, отпустили на свободу, но в Едином реестре судебных решений есть информация о вынесении решения по делу №757/24946/18-к от 24 мая, но указано, что информация "запрещена для обнародования в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Как сообщала "Страна", 14 мая в "Рухе новых сил" сообщили, что Дангадзе отказался от услуг своих адвокатов, и посчитали, что это было сделано под давлением.