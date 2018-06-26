Из изолятора в Херсонской области сбежали двое рецидивистов, введен план "Перехват"
Двое арестованных мужчин сбежали из изолятора временного содержания в Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении региональной Нацполиции.
Побег произошео в ночь на 26 июня. Беглецы повредили в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.
В области введен в действие план "Перехват".
Разыскивается Рахматулло Солихов, арестованный по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений.
Фото: hr.npu.gov.ua
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые.
Особые приметы: лобные залысины.
Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.
Также разыскивается Алексей Балаев, арестованный по подозрению в совершении грабежей и краж.
Фото: hr.npu.gov.ua
Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные.
Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о сбежавших, позвонить по телефонам: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 или 102.
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