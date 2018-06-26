В Чугуеве по городу разгуливал голый мужчина. Он приставал на улице к девушкам, когда его засняли на камеру прохожие. Об этом сообщает группа Честно-Pro-Чугуев в Facebook.

Обнаженным мужчиной оказался военнослужащим 54-й бригады.

Позже, полицейским мужчина признался, что употреблял синтетические наркотики.

В бригаде инцидент пока не комментируют. Разбираются. Но пресс-офицер уточнил, как только командир бригады выясни все подробности, он примет решение, как поступить дальше.

Скорее всего, служить дальше боец не будет.

Как сообщала "Страна", под Сумами бывший военный взорвал гранату в жилом доме.

Также "Страна" писала, что в Чугуеве военный покончил с собой из-за семейных проблем.

Также в Чугуеве побывал президент Петр Порошенко, который рассказал, как накормлена и вооружена украинская армия.