Чемпионат мира по футболу скоро перейдет в решающую стадию, 30 июня на Мундиале начнутся игры 1/8 финала. А сегодня, 26 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Аdidas представили официальный мяч стадии плей-офф.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Мяч Telstar Mechta отличается ярким дизайном с красно-оранжевой расцветкой, которая перекликается с цветами страны-организатора, а также отражает накал борьбы, характерный для этой стадии турнира", - заявили в ФИФА.

Мяч Telstar Mechta, фото: fifa.com

На русском мяч называется "Мечта" и в плане дизайна почти не отличается от мяча Telstar 18, которым играли в матчах группового этапа. Дизайн доработали, чтобы показать, насколько напряженной будет борьба на стадии плей-офф и насколько важной будет победа в каждом из этих матчей.

Мяч имеет абсолютно новый каркас, вобравший в себя не только лучшие черты Brazuca - официального мяча чемпионата мира по футболу - 2014 в Бразилии, но и технологические новшества, по максимуму улучшающие его характеристики. Новый мяч прошел серию серьезных испытаний с участием лучших сборных и клубов мира, поэтому нет никаких сомнений в том, что именно этим мячом должны играть лучшие футболисты планеты.

Telstar Mechta имеет панельную конструкцию, которую он унаследовал от официальных мячей прошлых мировых первенств. Тем не менее это совершенно новая конструкция, которая разрабатывалась с применением передовых технологий. Благодаря этому мяч стал долговечным и обзавелся уникальными характеристиками, которые позволяют играть им как на стадионе, так и на улице. Также мяч имеет пиксельный дизайн и специальное покрытие. Мячи Telstar 18 и Telstar Mechta создавались с заботой об окружающей среде, о чем говорит наличие утилизируемой подкладки и набивочного материала.

Мячи Telstar 18 и Telstar Mechta - это первые в мире мячи со встроенным чипом NFC, поэтому их смело можно назвать самыми инновационными официальными мячами чемпионатов мира. Чип позволяет болельщикам взаимодействовать с мячом с помощью смартфона. При подключении смартфона мяч генерирует уникальный идентификатор, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Пользователь будет получать только ту информацию, которая соответствует его предпочтениям и является актуальной для его региона.

Вот что сказал по этому поводу Дин Локс, вице-президент отдела разработки продукции Аdidas: "Если взглянуть на историю создания официальных мячей чемпионатов мира, то Telstar 18 - это большой шаг вперед в техническом плане. Мяч Telstar Mechta унаследовал их инновационную конструкцию, но мы переосмыслили ее и создали мяч, который идеально подходит для матчей плей-офф, где страсти накаляются до предела".

А вот как прокомментировал выпуск нового мяча Жан-Франсуа Пати, директор департамента ФИФА по маркетинговым сервисам: "Компания Аdidas и ФИФА уже долгое время успешно сотрудничают в сфере разработки официальных мячей чемпионатов мира. В этом году Аdidas создал очередной шедевр мяч Telstar Mechta, ставший воплощением инноваций и технического совершенства, которые позволяют вывести игру на новый уровень".

Ранее "Страна" сообщала о том, что ФИФА на ЧМ-2018 оштрафовала сборную Аргентины на 90 тысяч евро.