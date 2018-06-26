Украинские правоохранители задержали российского телеведущего Евгения Примакова. Об этом сообщает в Telegram-канале его коллега российская журналистка Екатерина Винокурова.

"Мне пишут, в Киеве задержали и будут депортировать телеведущего Евгения Примакова. Он туда ехал на мероприятие ОБСЕ, но на границе его сочли угрозой нацбезопасности Украины. Главное, чтобы выпустили, конечно", - пишет она.

По данным СМИ, Примаков направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы как представитель Союза журналистов России.

"При пересечении границы Примакова задержали, заявив, что он "представляет угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он ждет депортации в транзитной зоне, без паспорта. Ему будет запрещен въезд на Украину на пять лет", — говорит источник издания.

Евгений Примаков — российский журналист, член Общественной палаты Российской Федерации. Является внуком экс-премьер-министра России Евгения Примакова. Автор и ведущий программы "Международное обозрение на телеканале "Россия 24", возглавляет некоммерческую организацию "Русская гуманитарная миссия".

Как сообщала "Страна", 26 мая в Украину на финал Лиги чемпионов не пустили двух российских журналистов.

Также сообщалось, что российскому стендап-комику Даниилу Поперечному запретили въезд в Украину.