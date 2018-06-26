В Киеве на митинге журналистку облили неизвестным химическим веществом. После контакта с жидкостью кожа журналистки покрылась красными пятнами, начала зудеть, а сама Антонина Белоглазова, которая работает сразу в трех СМИ - информационном агентстве "Медиа-поток", информационно-аналитическом сайте "Правовой контроль" и на YouTube канале Анатолия Шария, почувствовала головокружение и тяжесть дыхания. Об этом говорится в сообщении НСЖУ.

Инцидент произошел 21 июня во время акции протеста правых организаций возле Управления патрульной полиции об отставке начальника патрульной полиции Юрия Зозули. Антонина Белоглазова пострадала в результате действий злоумышленника, который вылил из пластиковой бутылки на голову девушке неизвестное прозрачное вещество с ощутимым химическим запахом.

"Я тогда находилась среди других журналистов, проводила съемку, и вдруг почувствовала, как что-то полилось мне на голову. Среди присутствующих митингующих были представители так называемого братства Корчинского, собственно, думаю, кто-то из них и вылил что-то из бутылки на меня. А дальше с десяток молодых людей окружили меня, стали говорить всякие гадости, толкать, мешали работать. Когда отошла от их группы, кто-то снова подкрался со спины и облил меня", - рассказывает в комментарии НСЖУ Антонина.

Фото: nsju.org

Фото: rbc.ua

Девушка обратилась к полицейскому, рассказала, что случилось, показала на группу молодых людей, сказала, что переживает за свое здоровье.

"Эта жидкость пахла чем-то химическим, вероятно, спиртом, и я начала волноваться, вдруг злоумышленники надумают поджечь меня. Зато полицейский лишь пожал плечами и сказал, что он здесь только следит за порядком, а если у меня какие-то жалобы, то я должна идти в участок и писать заявление. Подозреваю, что он просто не захотел связываться с группой агрессивно настроенных мужчин, а звать на помощь себе просто никого не захотел. Такая бездеятельность просто поражает", - возмущается журналистка.

После происшествия Антонина обратилась в милицию и написала соответствующее заявление о нападении на нее во время выполнения профессиональных обязанностей.

Вместе с тем на YouTube-канале "Всемирно-Броварское Телевидение", которое, в частности сопровождало блокировки телеканала ZIK с угрозами в адрес генерального продюсера Натальи Влащенко, откровенно заявляют, что журналистку облили мочой.

"С этого момента можно сказать, что это уже началась охота на журналистов Кремля, в частности, журналистов Шария. ...это же вроде и девушка, но на самом деле агент Кремля, поэтому не может быть жалости ... Если в следующий раз неведомые патриоты будут обрезать волосы или поджигать волосы шлюхи Шария, мы будем снимать. "Всемирно-броварское телевидение" всегда будет случайно приходить на такие акции", - говорится в сюжете.

Секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев отмечает, что на видео четко зафиксировано препятствование журналистской деятельности, а также есть все основания возбудить производство по ст.171 УК и по ст.345-1 УК.

"Конечно, сюжет позорный, хотя и начинается с христианского "Мир Вам, братья и сестры". Поражает бездействие полиции: здесь, по меньшей мере, должно быть служебное расследование. Однозначно есть основания для открытия уголовного производства. Далее во время досудебного расследования должна быть проведена текстово-семантическая экспертиза высказываний, чтобы идентифицировать, содержат ли они подобранные, угрозы в адрес журналистки", - говорит Валерий Макеев.

Ранее "Страна" писала о том, что на ЧМ-2018 еще одну журналистку домогались во время прямого эфира.

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