В Киеве нашли повешенным студента в недостроенном здании Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца на проспекте Победы. Об этом сообщает Информатор.

Молодой человек покончил с собой на 21 этаже, его тело нашли подростки, которые забрались в недостроенное здание. Об ужасной находке ребята сообщили охранникам территории.

По предварительным данным, повешенным оказался пропавший неделю назад 21-летний студент факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий.

На месте работали правоохранители и медики скорой. Врачи констатировали смерть.

Как сообщала "Страна", последний раз Романа Ювковецкого видели живым 19 июня. Как рассказали друзья Романа, ночью он провожал до дома девушку.

Также мы писали, что Минздрав отстранил от работы ректора университета Богомольца, после самоубийства студентки из Туркменистана.