В Вашингтоне в ходе официального визита состоялась встреча короля Иордании Абдалла II ибн Хусейна и его супруги королевы Рании аль-Абдуллы с президентом США Дональдом Трампом.

Высокопоставленых гостей президент США встречал вместе со своей женой Меланией в Белом доме.

Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике в платье-халате оттенка пудрового оттенка с поясом от Proenza Schoulder, под которое подобрала туфли в тон.

Королева Рания надела широкие брюки от Adeam и белую пудровую блузку. Свой стильный образ Рания дополнила туфлями от Dior и маленькой сумочкой.

Выбор Adeam неслучаен, марка базируется в Нью-Йорке, но создал ее японец Ханако Маеда, который описывает философию марки, как встречу Востока и Запада. Миссис Трамп на важной встрече поддержала один из ключевых американских модных брендов.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и его супруга королева Рания аль-Абдулла в Белом доме Фото: twitter.com/FLOTUS

Фото: twitter.com/FoxNews

Фото: twitter.com/FLOTUS

Фото: twitter.com/FLOTUS

"Важный визит короля и королевы Иордании. Я была рада приветствовать их в Белом доме. Беседа была продуктивной. Мы обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители наших стран, – подписала снимок первая леди США.

Напомним, что не так давно Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандала из-за неуместного плаща, в котором она отправилась на встречу с детьми-мигрантами.

Надпись на спине перевели как: "Мне правда все равно, а вам?".

Как сообщала "Страна", ранее Мелания Трамп пожаловалась спецслужбам, что актер Питер Фонда угрожает ее сыну.