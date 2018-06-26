Украинская певица Анастасия Приходько назвала дату судебного заседания по делу об использовании отснятого материала с ее участием в агитационном ролике президента Петра Порошенко. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Для меня очень важна ваша поддержка! Мы полгода добивались ответа от АП, но так его и не получили! Наше дело будут рассматривать 23.07.2018, в понедельник, в Печерском суде в 12:00!", - написала в соцсети Анастасия Приходько.

Напомним, скандал разгорелся в феврале 2018 года, когда украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманом использовали в агитационном ролике президента Петра Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что не был в курсе деталей съемки предвыборного ролика Порошенко, вокруг которого подняла скандал певица Анастасия Приходько.

Также мы сообщали, что "счастливая пенсионерка" из агитационного ролика Порошенко едва сводит концы с концами.