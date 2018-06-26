Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда. Документ глава государства подписал прямо перед студентами в Киевском институте международных отношений.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Создать Высший антикоррупционный суд", - говорится в законе.

"Местонахождение и территориальный статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", - гласит второй его пункт.

После выступления президента началось вручение дипломов студентам - "международникам".

Фото: pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", Рада приняла президентский закон о запуске Антикоррупционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов.

По словам докладчика по вопросу заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, этот проект закона направлен на реализацию закона о Высшем антикоррупционном суде и даст возможность начать процедуру по созданию и деятельности ВАС.

Однако пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.

Напомним также, что директор МВФ призвала откорректировать закон об Антикоррупционном суде и напомнила о ценах на газ.