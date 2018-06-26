Сегодня, 26 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует побывать в СИЗО, где содержится россиянин Максим Одинцов. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом российский омбудсмен отказалась посещать находящегося в заключении главу РИА "Новости" Украины Кирилла Вышинского.

"Поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", - сказала Татьяна Москалькова.

Как сообщала "Страна", власти Украины запретили российскому консулу посещать Кирилла Вышинского.

Также омбудсмен Украины Людмила Денисова отметила, что Москалькова не попадет к гражданам России, если ее не пустят к украинцам.