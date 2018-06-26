Известный укранский журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что собрался в политику.

Он призвал политические силы провести праймериз и выбрать достойных кандидатов в президенты - в числе которых Гнап видит и себя. Кроме того, он заявил, что будет участвовать и в парламентских выборах.

Гнап не уточнил, чью политическую силу он намерен представлять. Поэтому соцсети наполнились догадками на этот счет, также весьма неоднозначными оценками этого шага.

Одни считают, он уже вырос из журналистики. Другие напомнили о примерах других журналистов, которые отметились участием в различных скандалах и гонениями на свободу слова.

"Пора выбрасывать дерьмо из власти"

Вчера вечером журналист опубликовал у себя в Facebook такой пост:

"Друзья, такая штука ... Так же как и вы, в последнее время задаю себе эти проклятые вопросы. Почему через четыре года после Майдана снова приходится выбирать между лицами, которые порядком надоели еще до Майдана?

Почему никто так и не сидит за коррупцию?

Почему вражеская агентура чувствует себя прекрасно, а некоторые из них руководят городами, заседают в Раде, делает бизнес с президентом?

Почему толком так и не проведена ни одна глубокая реформа?

Почему те, кого вчера схватили за руку на воровстве, сегодня по телевизору учат нас жить и еще что-то трепляются о патриотизме ....

Мы все знаем ответ на эти вопросы. И он прост: пока они внутри власти, а мы снаружи - ничего не изменится.

"Не лезьте в политику, это такая грязная штука, - говорят нам эти деятели. - Да, мы - коррупционеры и предатели. Раз мы вывалялись в этой грязи как свиньи, то уже будем как-то ... - добавляют они - А вы, порядочные люди, держитесь от политики подальше. Оставьте это грязное дело нам! " - заключают они.

Часто можно услышать, что наши коллеги-журналисты ранее пошли во власть и им мало что удалось. Поэтому, мол, какой смысл идти в политику? Что это даст?

Во-первых, им удалось не так уж и мало. А во-вторых, удалось бы гораздо больше, если бы их не было так мало во власти. Сколько порядочных народных депутатов вы можете назвать? 10? 20? И это из более чем 400 ....

Поэтому я принял решение оставить журналистику. И идти в политику.

Я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, который будет так же воровать наши налоги и нашу общую собственность.

Чем больше их там, а нас там меньше - тем дольше продлится эта безнадежность. Тем больше людей поедет из страны. Чем больше нас там, а их там меньше - тем больше шансов на настоящие перемены.

Это не политология. Это физика, друзья. Природа не терпит пустоты. Если пустота не заполняется твердым веществом, она заполняется говном.

Поэтому пора выбрасывать дерьмо из власти. Извините уже за прямоту и откровенность.

Как же не стать дерьмом, где брать деньги, и что делать, чтобы действительно изменить страну - вскоре больше подробностей здесь в моем фб.

Я это решение принял не спонтанно. Есть многое, о чем можно рассказать,

о чем посоветоваться. И о вас расспросить.

И главное: наконец сделать вместе то, ради чего те, кого нет с нами, отдали свою жизнь".

Пост бывшего журналиста набрал несколько тысяч лайков и перепостов.

Что известно о Дмитрии Гнапе

Поход этого журналиста в политику, однако, уже не первый. До 2001 года он работал на нескольких украинских телеканалах, после чего вошел в партию "Наша Украина" Виктора Ющенко, где и находился до 2007 года.

В частности, Гнап работал в донецком организации "Нашей Украины", который тогда возглавлял брат экс-министра доходов и сборов Александра Клименко - Антон (ныне покойный).

В Донецке журналист занимался взаимодействием со СМИ и руководил выпуском местной партийной прессы.

Антон Клименко и Дмитрий Гнап. Фото - Сергей Ваганов, Facebook

После партийной работы - когда звезда партии "Наша Украина" окончательно закатилась - Гнап основал агентство журналистских расследований "Слідство.інфо". Позже оно стало составной частью "Громадского ТВ", которое было открыто в преддверии Евромайдана - в ноябре 2013 года.

Это телевидение, вещавшее через YouTube, стало одним из главных рупоров революционных событий и выступало против действующей на тот момент власти Виктора Януковича.

Гнап был одним из самых активных журналистов на Евромайдане. В конце ноября он заявил, что был избит "титушками" в Мариинском парке.

После же победы Евромайдана и прихода к власти Петра Порошенко постепенно становится критиком коррупции внутри новой власти. Гнап выпустил десятки расследований о роскошных домах и машинах чиновников, депутатов и самого президента.

По Петру Порошенко журналист выпустил наиболее скандальный сюжет - о панамских офшорах, которые президент открывал в разгар боёв за Иловайск.

По своим политическим взглядам Гнап близок к "еврооптимистам", которые сразу начали аплодировать решению (бывшего уже) журналиста.

Реакция экс-журналистов из Верховной Рады

Своего коллегу поддержал нардеп Мустафа Найем, который тоже пришел в Раду из журналистики:

"Горячо и искренне поддерживаю решение Dmytro Gnap пойти в политику. Это естественный поворот в жизни любого, кто устал рассказывать, кто виноват и не согласен с тем, как все устроено.

Но в любом случае, будет больно. Будут, конечно, и приветствия, но чаще - пинки в спину. Той любви и поддержки, которая была в журналистике, уже не будет никогда. И это нормально. Независимо от того, что ты будешь делать, как поступать и что говорить, мы вынуждены платить своей личной репутацией и здоровьем за те 25 лет, на протяжении которых страну приучали к тому, что политика - дело грязное, и идут туда только ради денег, статуса или положения.

Не скрою, я искренне завидую тебе, что в отличие от первой волны у тебя есть выбор и возможность войти в новую роль более обдуманно, трезво и без таких потерь. Тем не менее, многие из тех, кто ещё вчера тебе хлопали в ладоши, уже очень скоро либо спросят "Ну и что ты этим доказал?", либо без твоего ведома припишут место у корыта".

"Dmytro Gnap свернул на скользкую и грязную дорожку политики :) Не знаю, как сложится его политическое будущее, но верю, что он сделает эту тропу менее скользкой и менее грязной. И это, несмотря на все другие результаты, которых он стремится, станет одним из ооочень важных последствий его поступка.

После четырех лет работы в парламенте, я абсолютно убеждена, что только массовый заход достойных и компетентных людей из гражданского общества, бизнеса, академической сферы и журналистики способен сделать политику другой, а значит изменить страну", - вторит Найему нардеп Светлана Залищук.

Также она намекнула, что из всех кандидатов в президенты ей ближе всего Анатолий Гриценко - вероятно, связывая с его персоной и заявление Гнапа.

"Меняем сильного расследователя на очередного политика"

Владелица "Украинской правды" Алена Притула вспомнила, как Гнап не одобрял поход в политику Сергея Лещенко и Мустафы Найема - но пообещала ему поддержку.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что политика продолжает выхолащивать журналистский цех - самые яркие звезды уходят туда.

"Грустное и ожидаемое заявление Дмитрия Гнапа о том, что он покидает журналистику и уходит в политику. Грустное, потому что Дима был хорошим журналистом. Въедливым. Принципиальным. Самовдохновляющимся. Талантливым, как бы кто не оценивал его творчество. Он выпил много крови у прошлой и текущей власти. И крепкой слоновой костью стоял поперёк горла у многих злодеев современности. Дима сделал много ярких сюжетов и разоблачений, которые стали эпиграфами для массы неудавшихся политиков.

Как бы вы ни оценивали творчество Гнапа, но вы навсегда запомните, что Порошенко открывал офшорные счета для Рошен в период Иловайской трагедии. Время пройдёт. Все забудется. А это - нет.

Я запомню фразу Димы: "Плевать, что о тебе говорят. Ты просыпаешься и просто продолжаешь делать свою работу". Дима ее делал хорошо. И сегодня я чувствую себя немного брошенной. На острове, вокруг которого пОлно гиен и стервятников, где нас, зубастых, осталось совсем мало.

Ожидаемо это, потому что политика годами выхолащивала журналистский рынок. Мы уже теряли десятки талантов. "Ложа прессы опять обвалилась в парламент", - писала Мостовая. Но в последний раз так обидно мне было, когда в политику нырнул Сергей Лещенко. И новых звёзд с тех пор так и не появилось.

Этот поступок Гнапа ожидаем, потому что человеку стремящемуся нужен рост. Особенно он нужен амбициозным людям. И вряд ли современные СМИ давали ему такую возможность. Поэтому я где-то понимаю Диму. А где-то нет, потому что он как никто другой знает, что такое кайф свободной профессии.

Желаю, чтобы у него получилось. Дима, будь звонким каким ты всегда был, и пусть там, на другом берегу, эти гиены не съедят тебя. А мы тут просто продолжим делать свою работу".

"А чего так все обеспокоились тем, что Дмитро Гнап идет в политику и готов участвовать в праймерис?

А чем лучше Кива или Бобул?

Чем лучше Зеленский или Вакарчук?

А скажите, вот эти вчерашние рейтинги, которые все обсуждают, это вам нравится?

Я даже не беру Тимошенко с Гриценко. То ладно. Мнения разделились. Но Ляшко- 13%, это что- стеб? А Бойко с Порошенко на одном десятипроцентном Боливаре, который не выдержит двоих- это вам нравится?

Да по мне пусть придут только такие как Гнап, чем то, что я уже перечислила", - пишет активистка Лиза Богуцкая.

Впрочем, многие обозреватели сочли решение Гнапа плохой идеей.

"Дмитро Гнап, ну не знаю. Ты ожидаешь от избирателя такого же уровня доверия, как от зрителя?

Меняем сильного журналиста-расследователя на очередного политика. Полковника на лейтенанта — в лучшем случае.

И два вопроса. Первый: оно того стоит? И второй: чем там настолько все намазано? (Сразу скажу: ответ "деньги" считаю глуповатым и как минимум неполным).

А так — да, понимаю, против коррупции, за народ и все хорошее.

Снова "балкон прессы обвалился в сессионный зал" (с) Юлия Мостовая", - пишет журналист Евгений Кузьменко.

"Два слова о походе Гнапа в политику.

Политика у нас не кормит.

Официально.

То есть, заниматься ей может либо человек, который может себе позволить больше никогда не работать, либо человек, невостребованный, не имеющий занятия, которое его кормит.

Байки про Прометеев, вырывающих печень и поджигающих её ради света людям, давайте оставим в стороне.

То есть, человек, который бросает свою успешную работу и идет в политику, рассчитывает брать деньги где то в другом месте.

И совершенно не имеет значения, честным или нечестным, хорошим или плохим, был этот человек раньше.

Просто смотрите на него. Если он не сдох с голода, всё ок. Печень не вырвалась", - считает блогер Макс Бужанский.

"Количество журналистов, ставших депутатами, прямо пропорционально ухудшению ситуации со свободой слова и цензуре. Интересное совпадение, не находите?", - отмечает адвокат Елена Лешенко.

Журналисты-политки Украины

Фраза "балкон прессы обвалился в сессионный зал" действительно актуальна для Украины. Журналисты часто меняют удостоверение прессы на мандат депутата или чиновника.

Причем, прийдя из журналистской сферы они нередко становятся главными гонителями на свободу слова, за которую выступали в бытность своей работы в СМИ.

"Страна" вспомнила политиков, которые стали таковыми благодаря имиджу, наработанному в СМИ.

Одним из первых профессиональных журналистов в Раду попал журналист "БиБиСи" и ведущий 5 канала Владимир Арьев. В 2007 году он прошел в парламент по блоку "Наша Украина - Народная самооборона". Как говорилось выше, на ту же политическую силу в это время начал работать и Гнап.

На следующих выборах в парламент он прошел от "Батькивщины", а на досрочных в 2014 году - от Блока Порошенко. Все три созыва он специализировался на работе в Совете Европы.

Арьев попадал в скандалы. В 2006 году в Польше пограничники изъяли у него марихуану. После того, как Арьев стал депутатом, дело против него было закрыто.

Сейчас является одним из главных спикеров БПП. В том числе и клянет на чем свет стоит журналистов, которые, по его мнению, своей критикой власти работают на врага.

Нынешний вице-спикер Рады Ирина Геращенко - тоже журналист со стажем. Она много лет работала на телеканале "Интер". Но с 2003 года стала пресс-секретарем будущего президента Виктора Ющенко. В 2007 году - прошла в Раду по спискам НУ-НС. Позже сменила партию на УДАР Виталия Кличко.

Все это время она занималась вопросами евроинтеграции.

В 2014 году стала депутатом от Блока Порошенко и еще через два года - вице-спикером. Геращенко еще в начале конфликта на Донбассе была назначена уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта.

Геращенко запомнилась критикой в адрес ОБСЕ и других международных организаций, которые заявляли о проблемах со свободой слова в Украине и осуждали давление на журналистов, которых украинская власть считала "неправильными".

Давнюю журналистскую карьеру сделал и нынешний министр информационной политики Юрий Стець - он работал на различных телеканалах, а в политику ушел с поста члена набсовета 5 канала.

В 2007 году он впервые стал нардепом от НУНС, потом сменил партийную прописку на "Батькивщину", а после нее - стал нардепом от "Блока Порошенко".

Бывшим журналистом является и Олег Ляшко - нынешний лидер "радикалов" начинал писать еще в 80-х для провинциальной газеты "Коммунистический труд", а закончил этот путь главным редактором газеты "Свобода". После чего в 2006 году стал депутатом от "Батькивщины", в 2012-м - мажоритарщиком, а уже в 2014-м - главой собственной фракции.

Но не только в майдановском лагере журналисты становились депутатами. Елена Бондаренко в 2006 году стала нардепом от Партии Регионов. До этого она работала в региональном донецком отделении телеканала "Интер", после чего в 2001 году возглавила пресс-службу главы облсовета Бориса Колесникова.

Из журналистики в политику по "региональной" линии ушла и Анна Герман, которая, проработав в администрации президента Януковича, в 2013 году перешла в парламент.

В 2012 году в Раду от "Батькивщины" прошел журналист и медиа-менеджер Николай Княжицкий. Сейчас он - депутат от "Народного фронта".

Второй большой призыв журналистов в политику начался после второго Майдана. На досрочных выборах в парламент ими комплектовались целые фракции. В "Блок Порошенко" пришли видные активисты движения "Стоп цензуре" Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук - все трое журналисты "Украинской правды".

К слову, в рядах этой же фракции оказался Григорий Шверк - пусть и не журналист, но медиаменеджер из того же "УМХ" (его бывший шеф Борис Ложкин, экс-владелец холдинга, стал главой администрации Порошенко).

Еще один депутат-бывший журналист в БПП - Вадим Денисенко (ранее возглавлял газету "Комментарии", телеканал "Эспрессо" и еженедельник "Деловую столицу"). Сейчас он, по слухам, является одним из кураторов информационной политики президентской политсилы, нередко обрушиваясь с критикой на "неправильные" СМИ.

Что касается "Народного фронта", то в его рядах оказалась известная журналистка Виктория Сюмар, тоже входившая в "Стоп цензуре" и бывшая автором "УП", "Зеркала недели" и основателем Института массовой информации.

Сюмар, которую считают близкой к команде секретаря СНБО Александра Турчинова сейчас возглавлет комитет Рады по свободе слова.

На этом посту она начала делать обратное тому, что декларировала во времена Януковича. Она поддерживала все инициативы власти по сужению свободы слова. Во всех конфликтах властей с журналистами почти всегда (за редким исключением) была на стороне первых.

Кроме нее, в "НФ" депутатствует и экс-журналист Сергей Высоцкий, который работал в изданиях "Коммерсант-Украина", "Лига" и "Фокус". Именно он недавно предложил "уничтожить" все телеканалы "с русскими корнями".

Также в "Народном фронте" находится и бывший журналист Татьяна Черновил, которая не давно стала автором скандальной идеи блокирования сайтов без суда.

Еще один депутат-журналист пришел в Раду от "Самопомощи" - это Егор Соболев. Он работал в прессе и на телевидении (в частности, на 5 канале), но в 2013 году перед Евромайданом объявил об уходе в политику. Выступал на стороне МихоМайдана, был одним из организаторов блокады Донбасса, где когда-то жил и работал после своего переезда из России.