В Киеве задержали злоумышленника, который похищал вещи из детских садов, школ и лицеев. 39-летнего киевлянина подозревают в совершении около двадцатити краж. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Уточняется, что мужчина совершал кражи в учебных учреждениях, которые ночью не были под охраной. В здания злоумышленник забирался через окна.

Правоохранители изъяли у задержанного мобильные телефоны, ноутбуки, часы, ключи, одежду и деньги, вырученные за сбыт краденного.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"39-летнему киевлянину объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 185 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленник в прошлом привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - уточнили в полиции.

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