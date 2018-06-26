Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира против Нигерии. Для Месси и Со это последний шанс остаться на Мундиале. "Альби селесте" нужно обыгрывать африканцев и желательно как можно с более крупным счетом.

А тем временем в ФИФА завершили расследование инцидентов на матче Аргентина - Хорватия и вынесли суровый вердикт.

Ассоциация футбола Аргентины заплатит 80 тысяч фунтов (примерно 90,7 тыс. евро) из-за беспорядков устроенных аргентинскими болельщиками на стадионе Нижнего Новгорода, передает Sport24 со ссылкой на Sky Sports.

Камеры зафиксировали, как фанаты сборной Аргентины бросали на поле различные предметы. Также болельщиков обвинили в гомофобных кричалках и оскорбительных песнопениях. Кроме того, аргентинские футболисты не приняли участие в обязательном интервью после провального матча с хорватами.

Ранее "Страна" сообщала, что после драки с хорватами Аргентина запретила 24 болельщикам посещать матчи ЧМ-2018.