Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает CNN.

Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA