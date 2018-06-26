Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает CNN.

Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA — Colin Millar (@Millar_Colin) 24 июня 2018 г.

В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и дала отпор "секс-агрессору".

"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.

После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.

Журналистка также сообщила, что ее преследовали и во время церемонии открытия и матча между Россией и Египтом.

Напомним, первый подобный случай домогательства на ЧМ-2018 произошел с испанской журналисткой Джулиет Гонсалес Теран во время репортажа. Тогда неизвестный мужчина схватил ее за грудь и поцеловал в щеку в прямом эфире.

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