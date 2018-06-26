Спортивный журналист из Бразилии Джулия Гимарайс стала уже второй жертвой домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает CNN.

Когда она вела прямой эфир в Екатеринбурге мужчина попытался против воли поцеловать журналистку.

В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и дала отпор "секс-агрессору".

"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.

После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.

Журналистка также сообщила, что ее преследовали и во время церемонии открытия и матча между Россией и Египтом.

Напомним, первый подобный случай домогательства на ЧМ-2018 произошел с испанской журналисткой Джулиет Гонсалес Теран во время репортажа. Тогда неизвестный мужчина схватил ее за грудь и поцеловал в щеку в прямом эфире.

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