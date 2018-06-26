Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины 21 мая заключил соглашение с ООО "Гудмедиа" об изготовлении видеопродукции на 1,35 млн грн.

Об этом со ссылкой на "Прозорро" сообщают "Наші Гроші".

В частности, до конца мая требовалось изготовить 4 видеоролика по 30 секунд каждый, которые приурочены к двухлетию правительства.

"Капитальный ремонт страны продолжается", - таков сквозной слоган видеороликов.

Субподрядчики должны получить около 87% от общей стоимости заказа.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку она связана с защитой прав интеллектуальной собственности. В обосновании говорится, что рабочая группа рассмотрела сценарии, предложенные компанией "Гудмедиа", ООО "Евромедиа Украины" и СПД Кашпрук В.В., и признала лучшей предложение "Гудмедиа".

Заказчик объясняет решение так: "Сценарии видеороликов к двухлетию деятельности правительства, предлагаемые ООО "Гудмедиа" наглядно показывают на конкретных примерах целесообразность и преимущества реформирования сфер жизни общества, в частности, здравоохранения, образования, реконструкции и ремонта дорог, предоставления административных услуг. В сюжетах отражаются ситуации, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, сделан акцент на традиционных ценностях".

Фирма "Гудмедиа" принадлежит Кириллу Тимошенко, который в 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп", представителем которой является мэр Днепра Борис Филатов. Также Тимошенко является внештатным помощником нардепа Андрея Денисенко, который выдвигался от "Блока Петра Порошенко", а сейчас является внефракционным и входит в политсовет партии "Укроп".

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