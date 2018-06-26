Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 90 случаев физического насилия (за 2017 год - ред.) в отношении журналистов и требует расследования всех инцидентов.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на специальной конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, которая проходит сегодня в Киеве.

"Мы зафиксировали 90 случаев физического насилия в отношении журналистов. Пускай не 90, дайте 10, дайте 5 ответов, когда физическое насилие в отношении журналиста было эффективно расследовано", - отметил Томиленко.

От также рассказал, о том как власть спекулирует на теме войны, ущемляя свободу слова и о нулевой реакции на расследования журналистов о коррупции.

"Как власть реагирует на расследование 1+1 о растратах? Открывают уголовное производство по статье о госизмене. Как Пашинский реагирует на расследование "Нового времени" о коррупции? Подаёт в суд на издание", - говорит Томиленко.

Как сообщала "Страна", в Киеве на международной конференции обсуждают проблему свободы слова в Украине.

Ранее глава НСЖУ Томиленко заявил, что власти выгодно, чтобы журналисты боялись ее.