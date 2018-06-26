Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова, которая не смогла посетить в России 34 украинских заключенных, отметила, что доступ украинского и российского омбудсменов к заключенным должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", - сказала она.

Денисова также отметила, что сегодня не вернется в Украину, чтобы встретиться с коллегой, поскольку сейчас находится в России, ждет разрешения на посещение Романа Сущенко.

Украинский омбудсмен пояснила, что все сроки касательно ее посещения были аннулированы накануне.

"У них было только четверо суток для того, чтобы рассмотреть наше обращение. Но вчера они нам ничего не ответили. Уже наше посольство подало ноту в МИД РФ и с заявлением обратились к председателю Московского городского суда, и сейчас мы хотим вручитьего лично", - отметила она.

Также она прокомментировала несогласованности в графиках с российской коллегой.

"Я общаюсь каждый день, каждый час с госпожой Москальковой, но, к сожалению, она не решает вопрос о допуске меня к нашим политузникам. Поэтому у меня есть с ней контакт, она знает все планы, намерения, все ноты МИД Украины к МИД РФ, но когда я ей что-то предлагаю, она говорит, что ей надо согласовать. А ей не согласовывают другие государственные учреждения, которые имеют право и должны принять решение по договоренности президентов двух стран", - отметила Денисова.

Денисова также подчеркнула, что Россия устраивает препятствия для посещения ею украинских политзаключенных.

Как сообщала "Страна", на этой неделе в ПАСЕ пройдут дебаты по украинским политзаключенным в России.

Также "Страна" писала, что послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных.