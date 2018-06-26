В Амстердаме в ночь на вторник 26 июня, в стеклянный фасад здания редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf на большой скорости въехал фургон. После этого авто загорелось. В полиции сообщают, что высота пламени достигала 14 метров.

Об этом сообщает сайт газеты.

Правоохранители не исключают, что наезд являлся целенаправленной атакой. Инцидент произошел около 04.00 по местному времени.

Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбито множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что он значителен.

Фото: telegraaf.nl

Фото: twitter.com

Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, там находилась только охрана.

Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим.

"Все указывает на то, что это была направлена ​​атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.

Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".

Полиция разыскивает водителя фургона.

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