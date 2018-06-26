В Киеве, 26 июня, началась конференция под названием "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Вступительное слово произнес представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"За последние годы мы видим, что даже за пределами зоны конфликта журналисты не находятся в безопасности. Они подвергаются атакам из-за своей критической позиции и из-за антикоррупционной деятельности. Недопустимо, что украинские журналисты не могут работать на всей территории страны, в частности на востоке Украины и в Крыму", - сказал Дезир в приветственной речи.

Фото: Страна

"Безопасность журналистов была под риском не только в зоне конфликта на Донбассе, но и на территории мирной Украины. Многие даже заплатили "конечную цену" - они были убиты", - подчеркнул Дезир.

Он вспомнил убийства Вячеслава Веремия, Олеся Бузины, Павла Шеремета и заявил о том, что убийства журналистов в Украине остаются безнаказанными.

"Пока в России проходит Чемпионат мира по футболу, пока весь мир празднует, настало время освободить Олега Сенцова", - заявил Дезир.

Конференция состоит из четырёх сессий. На них обсудят обеспечение разнообразия медиа, противодействие пропаганде, вопросы безопасности журналистов, а также преодоление языка ненависти.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черкассах полиция задержала оператора телеканала, когда он снимал драку на стадионе.

Также мы сообщали, что глава НСЖУ обвинил Ирину Геращенко во лжи с парламентской трибуны.