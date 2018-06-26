Число погибших в результате столкновения двух автомобилей с маршрутным автобусом увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает УНН.

"В результате ДТП погибли 4 человека и пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу", - сообщили в ГСЧС Украины

Напомним, что ДТП произошло 25 июня в 19:30 на трассе Киев-Ковель в Ровенской области вблизи села Орловка Сарненского района.

Подразделение ГСЧС привлекалось для проведения деблокации пострадавших и погибших.

Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности смертельного ДТП под Киевом, где один автобус тащил другой на буксире.

Также мы сообщали, что появилось видео, как после ДТП под Киевом горел автомобиль, в котором ехала беременная.