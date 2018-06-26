В Нацсовете по вопросам телерадиовещания - новый скандал. О своем уходе объявила Ольга Герасимюк, которая занимала пост заместителя главы совета - Юрия Артеменко.

Причина ухода - "негативная морально-нравственная атмосфера" и политизация работы регулятора. О последнем "Страна" много рассказывала: ряд телеканалов обвиняют Нацсовет в том, что он превратился в ручной инструмент Банковой по давлению на неугодные СМИ. Причем в ближайшее время он должен принять важные решения по продлению или не продлению цифровых лицензий у телеканалов "Интер", 1+1 и 112. Причем, как уже писало наше издание, ходят настойчивые разговоры, что с Банковой поступила команда их не продлевать.

И заявление Герасимюк добавляет аргументов тем, кто считает деятельность регулирующего органа политически ангажированной. Кроме того, при определенных условиях демарш замглавы может полностью заблокировать его деятельность.

"Страна" разбиралась, что именно могло вызвать увольнение замглавы Нацсовета и каким последствиям это может привести.

Забастовка в Нацсовете

При увольнении Ольга Герасимюк предоставила фотокопию своего заявления об увольнении, в котором отметила "созданные неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отметила Герасимюк.

По ее словам, "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

Что-то в Нацсовете пошло не так еще 21 июня, когда регулятор собрался рассмотреть вопросы проверок "Интера" и "1+1", которые транслировали в эфире советские фильмы.

Ольги Герасимюк на этом заседании не было в связи с зарубежной командировкой, а другой член Совета - Олег Черныш - просто не явился на него. Так как в Нацсовете сейчас всего 7 действующих членов (одно место пустует, так как его не заполнил парламент по своей квоте), то присутствовало всего 5 человек, при необходимом кворуме в 6 человек.

Как следует из заявления регулатора, которое приводит другой его функционер Сергей Костинский у себя в Facebook, сначала Черныш просил у Артеменко отпуска за свой счет. Однако глава Нацсовета отказал - мол, слишком много вопросов нужно рассматривать, а кворума нет. Однако Черныш... все равно не пришел.

Такая ситуация длится весь последний месяц: полный состав совета не удается собрать уже в четвертый раз. А через несколько дней последовало заявление Ольги Герасимюк.

Видимо, страсти в Нацсовете накалились до предела - и вряд ли его членов могли рассорить "безобидные" вопросы вещания на оккупированных территориях.

Проверки на "Интере", "плюсах" и 112

Как говорилось выше, одним из главных вопросов на заседании должны были стать результаты проверок "Интера" и "1+1", которые совершили неслыханное преступление - показывали классические советские комедии.

Кроме того, должны быть решен вопрос о продлении (или не продлении) их цифровых лицензий. И это вопрос крайне важный. Так как уже с сентября в Украине должны отключить аналоговое вещание. И если к тому времени крупнейшие телеканалы останутся без цифровой лицензии это означает значительное снижение их аудитории.

При этом оба телеканала считаются властями неблагонадежными.

"Интер", совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует позицию, расходящуюся с "генеральной линией" украинской власти (что было хорошо видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018). А хозяин "1+1" Игорь Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, что Порошенко не станет больше президентом.

Схожая ситцуация и с телеканалом 112.

В мае глава Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что вопрос с ним уже решен: ему не продлят цифровые лицензии.

Журналисты 112 в ответ на заявление Артеменко потребовали его отставки. За канал вступилась Европейская федерация журналистов и НСЖУ.

В целом Нацсовет уже 34 раза отказывал телеканалу "112 Украина" в переоформлении концепции вещания на информационную. А на основании формального нарушения накладывал на "112 Украина" предупреждения и штрафы. А недавно при странных обстоятельствах телеканал был обесточен.

Давление продолжается и на NewsOne, которому Нацсовет регулярно выносит предупреждение, а провластные фракции Рады требуют его лишить лицензии.

Заблокировать Нацсовет

В такой ситуации заявление Герасимюк можно оценить как нежелание участвовать в зачистке информпространства и выступать инструментом в руках Банковой.

Причем последствия этого шага могут быть не только имиджевыми. Как уже писалось выше, Нацсовет не может собраться из-за отсутствия кворума. Один из членов - Черныш (его считают близким к 1+1) не приходит на заседания. Теперь "в отказ" ушла и Герасимюк (и ее шаг также активно осветил 1+1).

С учетом отсутствия в Нацсовете одного из членов (которого Рада в ближайшее время вряд ли назначит) и то, что сама Герасимюк также была назначена по квоте парламента (и также крайне сомнительно, что парламент сможет в ближайшее время заполнить и эту квоту), деятельность Нацсовета будет надолго заблокирована. Из 7 членов смогут собраться только 5 при необходимых 6.

Соответственно, никаких решений этот орган вынести не сможет. Причем, не исключено, что эта ситуация сохранится до выборов. А следовательно - из рук президента будет выбит меч, при помощи которого он предполагал карать "неправильные" телеканалы и зачищать информационное пространство.