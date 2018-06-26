Отбывающий заключение в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и его родственники.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, передает "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки - это очень длительный срок", - отметила омбудсмен.

Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова заявила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет к нему вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

Напомним, осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Защита Сенцова отметила ухудшение состояния здоровья режиссера. По словам сестры Олега, ему вводили литр глюкозы в день.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия отказала омбудсмену Денисовой в видеосвязи с Олегом Сенцовым.

Также мы сообщали, что генсек Совета Европы подал Путину официальную просьбу об освобождении Олега Сенцова.