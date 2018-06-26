Пустомытовский районный суд 25 июня арестовал на два месяца без права внесения залога двух подозреваемых в кровавом нападении на табор ромов во Львове.

Об этом сообщают Украинские новости.

Обоим пордозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Судья удовлетворил ходатайство о рассмотрении вопроса в закрытом режиме, так как подозреваемые несовершеннолетние. Их родители от комментариев журналистам отказались.

Адвокат одного из подозреваемых сказал, что намерен обжаловать решение об аресте.

Суд продолжит избирать меру пресечения остальным подозреваемым 26 июня.

Напомним, 23 июня на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на табор, в котором проживали граждане ромской национальности. В результате нападения один человек погиб, четверо травмированы.

Ранее "Страна" писала о том, что на погром лагеря ромов во Львове налетчикам дали 4 минуты.

Также мы сообщали, что появилось видео последствий нападения на лагерь ромов под Львовом.