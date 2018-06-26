Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу с первого места в группе "В" после ничьей со сборной Марокко (2 - 2) и в 1/8 сыграет со сборной России.

Как заявил капитан "фурии роха" Серхио Рамос, команда улучшит качество игры к матчу с Россией.

Об этом передает ТАСС.



"На групповом этапе нам пришлось не очень легко, но дальше нас ждут еще более сильные соперники. Мы будем стараться улучшать игру", - сказал Рамос.

Он добавил, что во время игры в групповом этапе команда Испании совершила определенные ошибки.

"Нам удалось пройти дальше, мы думаем, что самое плохое мы уже пережили. Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться", - заявил Рамос.

Ранее "Страна" сообщала, что Уругвай крупно победил Россию в Самаре и вышел в плей-офф ЧМ-2018 с первого места.