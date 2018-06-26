В уголовном производстве по подозрению народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке теракта и госпереворота, назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента из изъятого у Рубана оружия.

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Александр Банник, передает УНИАН.

В оглашенном прокурором ходатайстве речь идет о том, что следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, в том числе заключения о возможности уничтожения здания парламента из оружия, изъятого у Рубана 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года.

"Необходимо получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года", - заявил Банник.

Напомним, 25 июня Шевченковский районный суд Киева продлил арест Рубану еще на два месяца.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе. В микроавтобусе, которым он управлял, был обнаружен арсенал оружия.

Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершении взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, Савченко и Рубан планировали "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Ранее "Страна" писала о том, что Грицак заявил, что "ДНР" включила Рубана в списки на обмен пленных.

Также мы сообщали, что по делу Савченко и Рубана назначено 13 экспертиз.