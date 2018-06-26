Шокирующий случай произошел в понедельник, 25 июня, в районе Новомосковска Днепропетровской области. Недавно освободившийся из мест заключения мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать в кустах, где раздетого и окровавленного ребенка обнаружили случайные прохожие.

Об этом на своей странице в соцсети написал замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

По Словам Аброськина, информация о происшествии поступила в полицию около 16:00 понедельника.

"Благодаря быстрому реагированию полиции на своевременное сообщение граждан при отработке местности возле места совершения преступления, а также близлежащих сел был задержан житель соседнего населенного пункта, 1990 г.р. Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа десятилетнего мальчика. Недавно в этом году он освободился", - рассказал о подробностях ЧП Вячеслав Аброськин.

Пострадавшая девочка находится в больнице. Медики оценивают ее состояние, как тяжелое. По словам Аброськина, насильник нанес ребенку ранения.

Как сообщили в полиции, девочка опознала насильника. Задержанного доставили в Новомосковское отделение полиции. Открыто уголовное производство.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом задержали педофила, который похитил 9-летнюю девочку и держал ее в котельной.

Также мы сообщали, что ученые предложили искать педофилов по венам на руках.

.