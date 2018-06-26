Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает уже 44-й день (по состоянию на 26 июня).

Как руководитель Совета Европы, Турбьерн Ягланд воспользовался своим правом согласно Европейской конвенции по правам человека.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", заявили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия отказала омбудсмену Денисовой в видеосвязи с Олегом Сенцовым.

Также мы рассказывали, что вице-спикер Геращенко назвала количество осужденных россиян, которых Украина готова отдать за Сенцова.