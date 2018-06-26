На минувших выходных, в Полтавской области произошел дикий случай в ходе девятого тура чемпионата Полтавской области по футболу среди любителей.

В Савинцах, где местная Олимпия принимала Колос из села Лазорки, в перерыве поединка неизвестные открыли стрельбу.

Об этом передает портал Полтава 365.

Арбитру поединка кременчужанину Виктору Чернышеву даже пришлось задержать начало второго тайма из-за стрельбы. Как сообщили присутствовавшие на игре свидетели вакханалии, во время перерыва неизвестные из числа зрителей начали стрелять из автомата Калашникова. Слава Богу, никто не пострадал. Хозяева поля, кстати, матч выиграли - 1 - 0.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве азербайджанцы устроили драку со стрельбой и ранили своего земляка.

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