В Геническом районе Херсонской области, на частном подворье, полицейские обнаружили солидную плантацию элитных сортов конопли. За незаконное выращивание "травки" "наркофермер" может лишиться свободы на срок до 7 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением областного главка полиции разоблачили 44-летнего мужчину, который выращивал на приусадебном участке элитные сорта конопли.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили, что делец оградил свое домовладение высоким забором, чтобы скрыть плантацию от посторонних глаз. К каждому растению был подведен капельный полив. Злоумышленник также тщательно удобрял посевы.

Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьев, подозреваемый выращивал только элитные сорта конопли. Созревали такие растения за 90 дней. Во время обыска на приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 75 кустов конопли, которые уже были готовы к сбору. Еще 50 саженцев человек выращивал в горшках, чтобы сразу высадить новую партию конопли после сбора старого наркоурожая. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 700 000 гривен.

Также во время обыска у подозреваемого полицейские нашли предмет, похожий на пистолет. Все изъятое направлено на исследование.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" и ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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