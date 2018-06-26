Стали известны новые подробности шокирующего погрома лагеря ромов во Львове, где от рук радикально настроенной молодежи погиб один человек.

Как передает пресс-служба НПУ, об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в эфире канала ICTV.

По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности - кому молоток, кому трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу", - отметил Сергей Князев.

Он подчеркнул, что полиция сработала как должно.

"Однако - это проблема более широкая и касается всего общества. Сейчас за своими детьми преживают не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда", - отметил Сергей Князев.

Двум несовершеннолетним нападающим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД прокомментировали кровавый погром ромов под Львовом.