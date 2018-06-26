Во вторник, 26 июня, для сборной Аргентины время истины на чемпионате мира по футболу. "Альби селесте" встречаются с командой Нигерии, и это последний шанс для Месси и Со остаться на турнире.

Однако, Аргентина останется без поддержки 24 болельщиков. Организаторы чемпионата мира по футболу лишили аргентинских хулиганов права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде во время матча с Хорватией.

Об этом сообщила в Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Она опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией".

"Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион", - написала Буллрич.

Фото: twitter.com/PatoBullrich

Ранее "Страна" сообщала, что Уругвай крупно победил Россию в Самаре и вышел в плей-офф с первого места.

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