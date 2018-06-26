Знаменитая компания Harley-Davidson после начала торговой войны между Америкой и Евросоюзом решила перенести некоторые свои производства из США в Европу. Это не осталось без внимания Дональда Трампа, который обрушился на владельцев компании с критикой.

Об этом президент США, как всегда сообщил в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

"Это сюрприз, что Harley-Davidson первыми выбросили белый флаг из всех компаний. Я тяжело боролся за них, и в конечном счете, они не будут платить ввозные пошлины для продаж в ЕС, которые больно ударили по нашей торговле, приведя к дефициту в 151 миллиард. Налоги просто оправдание - наберитесь терпения!", - написал президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригрозил ввести 20% пошлины на европейские авто.

Также мы рассказывали, что начали действовать пошлины США на сталь и алюминий из Евросоюза.