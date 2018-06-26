В аэропорту города Кимпхо, расположенном к западу от Сеула, произошло ЧП. Здесь на взлетке, во время рулежки, столкнулись самолеты авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Самолет Korean Air задел хвостовой частью крыло авиалайнера Asiana Airlines, из-за чего оба воздушных судна получили повреждения. На момент столкновения в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров.

Предположительно, инцидент произошел по причине плохой видимости, поскольку в Кимпхо идет сильный дождь. Также это привело к задержке нескольких рейсов.

Кимпхо до начала 2000-х был основным международным аэропортом южнокорейской столицы. Сейчас через него проходят главным образом внутренние рейсы.

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