В конце холодной войны Россия полностью доверилась странам Запада, однако те решили обмануть ее.

Об этом финской газете Hufvudstadsbladet напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили. Мы сами это сделали, никто к нам не вторгался", - рассказала она.

"Горбачев просто хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел закончить холодную войну. И вот мы открылись вам и были обмануты. Вы ответили тем, что огородили нас колючей проволокой", - считает официальный представитель МИД.

По ее словам, все, что Россия хочет от Европы, - это сотрудничать.

"Развивать экономику, торговлю, культурные связи. Мы хотим свободно ездить в страны друг друга, мы хотим избавиться от необходимости получать визу. Но нас все время отвергают!" - отметила она.

Как сообщала "Страна" президент Еврокомиссии обошел вопрос о Крыме в разговоре о снятии санкций с России. Глава украинской делегации в ПАСЕ написал, что намерен продолжать этот вопрос "ставить".

Напомним, что французские ученые исследовали череп и челюсть Гитлера, подтвердив его смерть в 1945 году.