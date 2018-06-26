В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.

Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым.

Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали. Об этом сообщает 057.ua

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге пьяница за рулем насмерть сбил двух женщин.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

Отметим, что на Житомирской трассе столкнулись два грузовика с мороженым и еще три авто.

Водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасной дистанции и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей.