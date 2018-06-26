Президент Молдовы Игорь Додон допустил осложнение переговоров по Приднестровью (ПМР) после резолюции ООН о выводе российских войск с территории ПМР.

Об этом шла речь на его встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Кишиневе, сообщил президент Молдовы в своем Facebook.

"Отметил, что принятая на днях Генеральной Ассамблеей ООН резолюция контрпродуктивна и усложняет переговорный процесс", - написал Додон.

Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Российские войска были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года.

Фото: facebook.com/dodon.igor

Как сообщала "Страна", президент Молдовы выступил против вывода российских войск из Приднестровья.

Отметим, что в Приднестровье ответили ООН, что вывод российских войск невозможен.