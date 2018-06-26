Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала швейцарских футболистов за политические жесты во время игры на ЧМ-2018 с Сербией, а аргентинских болельщиков - за драку.

"Швейцарские игроки Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер оштрафованы на 10 000 швейцарских франков, 10 000 швейцарских франков и 5 000 швейцарских франков соответственно, а также получили предупреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в понедельник.

Во время матча Швейцария - Сербия группового этапа чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии, этнические албанцы из Косово Джака и Шакири - после забитых голов в ворота Сербии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба Косово, чью независимость не признает Сербия.

Болельщики сборной Сербии после этих жестов освистали игроков, бросали предметы на поле, а также растягивали баннеры с дискриминационными надписями. За это ФИФА также оштрафовала Федерацию футбола Сербии - на 54 тысяч швейцарских франка (1 франк приблизительно равен 1 доллару США).

Президент Федерации футбола Сербии Славиш Кокез и главный тренер команды Младена Крстаич по итогам этого же матча оштрафованы на 5 тыс. швейцарских франков, им вынесено предупреждение. Как сообщалось, после матча М.Крстаич заявил в адрес рефери матча Феликса Бриха, не назначившего пенальти, хотя швейцарские защитники придерживали сербского нападающего в штрафной: "Я бы отправил его в Гаагу, чтобы против него завели дело, так же, как заводят дела против нас".

Аргентинскую футбольную ассоциацию ФИФА оштрафовала на 105 тыс. швейцарских франков с вынесением предупреждения за драку болельщиков, бросание объектов и гомофобные и оскорбительные кричалки, а также за отсутствие официальных лиц на флэш-интервью после матча с Хорватией.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Германии извинилась перед командой Швеции за неджентльменское празднование победы игроками Бундестима.