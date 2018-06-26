У села Орловка, вблизи Сарн в Ровенской области в результате ДТП погибли три человека и еще девять - получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси в направлении "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - сообщили полицейские.

Как отмечается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: rv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Поліція Рівненщини

Как сообщала "Страна", в Киеве у маршрутки отлетело колесо и едва не убило продавца на рынке. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что в Киеве ищут автомобиль, который опасно подрезал велосипедиста на Подоле.