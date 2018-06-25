В воскресенье, 1 июля 2018 г. в Москве на поле московского стадиона "Лужники" в 1/8 финала национальная сборная Испании сыграет с командой Россией, которая заняла второе место в группе А.

Накануне в субботу, 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт" состоится матч 1/8 финала с участием победителя группы А - национальной команды Уругвая, которая обошла сборную России в группе А, и действующих чемпионов Европы - сборной Португалии, которая заняла в своей группе "В" второе место.

Как сообщала "Страна", в игре с Египтом Саудовская Аравия сумела добыть первую победу на чемпионате мира в России.

Египетский вратарь вышел на поле в возрасте 45 лет и 161 день, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года) и стал самым возрастным футболистом на ЧМ-2018.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.