В понедельник, 25 июня в Калининграде сборная Испания все же сумела пробиться в 1/8 финала ЧМ-2018.

Пиренейцы сыграли вничью со своими южными соседями из Марокко, уступая в счете до 92-й минуты и заняли первое место в группе из-за аналогичной по накалу португало-иранской ничьи в Саранске.

Первый гол марокканцы забили на 14-й минуте матча. Бутаиб выбежал один на один с Де Хеа, и легко переиграл испанского воротника - 0:1.

Испания ответила через 5 минут. Счет сравнял Иско, отличившийся после "врыва" в штрафную соперников Иньеста, который записал на себя голевую передачу - 1:1.

Однако, на 81-й минуте игры испанцы пропустили снова. Фажр выполнил подачу с углового точно на голову Эн Незири, а тот вколотил мяч в сетку - 1:2.

С таким раскладом Испания могла и вообще не выйти в следующий круг, обыграй Иран Португалию, но экс-чемпионы мира не стали отдавать свою судьбу в чужие руки.

На 91-й минуте Аспас отправил мяч в сетку пяткой, однако сперва гол был отменен из-за офсайда. Испанцы протестовали и судья решил посмотреть видеоповтор, после чего указал на центр поля, засчитав взятие марокканских ворот после углового, который был выполнен не с того фланга!

Ничьи в параллельных матчах позволили Испании обойти Португалию по бОльшему числу забитых мячей и выйти в 1/8 финала с первого места, где соперниками действующих чемпионов Европы станет команда Уругвая, а с командой Испании поспорит сборная хозяев - команда России.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", в предыдущем матче группы "В" форвард Марокко играл против Португалии с сотрясением головного мозга. ФИФА требует объяснений.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.