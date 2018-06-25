В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена Енджея Ц., который в январе этого года не оказал помощь больной украинке Оксане К., которая у него работала, и передала дело в суд.

Как сообщила Укринформу представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус, предпринимателю выдвинуто девять обвинений и ему грозит до трех лет заключения.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", - проинформировала Мазур-Прус.

Она сообщила, что мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, которые не имели польского гражданства.

Напомним, что в начале января у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

Как сообщала "Страна", негативное отношение поляков к украинцам достигло максимума за 10 лет.

Ранее украинца в Польше задержали за перевозку 30 человек в двухместном бусе.