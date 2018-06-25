Курьезный случай произошел, по данным наших источников в МВД, сегодня вечером на улице Московской недалеко от Печерского управления полиции.

Местная жительница вышла погулять со своим стаффордширским терьером, и тут на нее напал грабитель, причем объектом преступного посягательства стала не сама киевлянка, а... ее пес бойцовской породы.

На улице к киевлянке подскочил высокий парень в кепке, надвинутой на глаза, и вырвал из рук поводок, после чего убежал вместе с ее стаффом.

Почему собака далась в руки незнакомцу и не стала защищать хозяйку – загадка. Из открытых источников известно, что собаки этой породы имеют высокий порог раздражительности. Им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание. Зачастую собака становится агрессивной, если чувствует какую-либо опасность. Настороженно относится к посторонним людям.

В то же время известно, что цена на щенков стаффа в столичных питомниках начинается от 500 долларов США.

Куда грабитель собрался пристроить взрослую собаку да еще чужую – вопрос открытый.

Ранее "Страна" сообщала, что полицейские Львова пристрелили собаку, которая искусала хозяина и бросилась на наряд, а также о том, что украинским заключенным могут разрешить держать в камерах животных.