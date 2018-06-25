В понедельник, 25 июня в Саранске на стадионе "Mordovia Arena" сборные Ирана и Португалии сыграли заключительный для себя матч группового этапа ЧМ-2018.

Иранцы же перед матчем отставали от чемпионов Европы и Испании на 1 очко, в то время, как для выхода в 1/8 действующим чемпионам Европы португальцам хватало и ничьи.

Об этом сообщает FootballUA.

Первый гол в матче на 45-й минуте первого тайма ударом внешней стороной стопы в дальний верхний угол ворот Ирана забил Рикарду Куарежма.

Во втором тайме на 53-й минуте лидер команды Португалии Криштиану Роналду пробил пенальти, но иранский вратарь Алиреза Бейранванд поймал мяч.

Интересно, что пенальти Роналду стал 19-м на ЧМ-2018, и это рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира.

Ответный мяч сборная Ирана забила с пенальти на 93-й минуте, когда отличился Ансарифард - 1:1.

У подопечных Карлуша Кейроша была еще одна возможность склонить чашу весов на свою сторону, но Тареми не смог справиться с волнением и реализовать выход один на один.

В параллельном матче Марокко и Испания также сыграли вничью - 2:2, оставив персов за бортом следующего этапа чемпионата мира.

Видео: youtube.com/FIFATV

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