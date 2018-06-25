Украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко похвасталась фото в купальнике и с черешнями в руках. На снимках артистка позирует вместе со своей двоюродной сестрой. Фотографиями Тодоренко поделилась в Instagram.

"Ого, какие черешни", - подписала она

Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Известно, что фото с сестрой Аней сделано в Одесской области, где девушки собирали черешню и отдыхали в надувном бассейне.

Как сообщала "Страна", ранее ведущая программы "Орел и Решка" попала в больницу, где танцевала сразу после наркоза.

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