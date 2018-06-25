Специалисты Одесского центра Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии в системе придунайских озер Ялпуг-Кугурлуй обнаружили огромного мохнаторукого краба. Об этом сообщает "Думская".

Старший научный сотрудник центра Сергей Кудряшов рассказал, что этот представитель водной фауны встречается здесь впервые.

"Пойманный экземпляр мохнаторукого краба, получившего название за многочисленные волоски на клешнях, оказался довольно крупным для данного вида: размер карапакса (головогрудного щита) составил 8 см (обычно эта величина составляет 7 см)", - сказано в сообщении.

По словам Кудряшова, нормальным местом обитания членистоногого является Желтое море. Однако жить он может как в соленой, так и в пресной воде.

"Этот морской обитатель обладает одной интересной особенностью - перебираться из реки в реку он может даже по суше, преодолевая водоразделы ночью, когда выпадет роса, - рассказал ученый. - Размножается краб в солоноватых водах устьев рек. Он с легкостью осваивает новые территории, приспосабливаясь практически к любым условиям".

Несмотря на то, что в Китае мясо этого краба считается деликатесом, специалисты без оптимизма воспринимают его настойчивую экспансию. Увеличивая свою численность, краб начинает активно разрушать дамбы, устраивая в них огромные норы. Кроме того, китайский гость является переносчиком опасной болезни – рачьей чумы, а в Восточной Азии он является промежуточным хозяином паразита человека – легочной двуустки.

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