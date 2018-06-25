Президент Еврокомиссии (органа исполнительной власти ЕС) Жан-Клод Юнкер сообщил, что вопрос о снятии санкций с России связан с выполнением Москвой Минских соглашений. Вопросов об аннексированном Крыме он избежал.

Об этом вечером в понедельник, 25 июля рассказал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещает, что Евросоюз не бросит Восток Украины на произвол судьбы, а о снятии санкций с РФ не будет идти речь до выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса. К сожалению, вопросов о Крыме избежал, но будем продолжать ставить их при любой возможности. На всех уровнях", - написал Арьев в своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Volodymyr Ariev

"Страна" разбиралась, почему евроинтеграция Украины остановилась на саммите "Восточного партнерства".

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан в очередном раз отмел идею масштабной программы помощи Киеву под названием "Европейский план для Украины" (известный также как "План Маршалла для Украины").

Отметим, что глава Еврокомиссии защитил Карла Маркса от критики и нападок.