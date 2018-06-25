В неподконтрольном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе валют.

Курсовые цифры исчезли с уличных штендеров, но в самих пунктах они все равно есть.

Теперь, как сообщает источник "Страны", курсы валют здесь вывешивают исключительно внутри пунктов обмена.



"Курсы валют есть, но только внутри обменок. То, что вывешивалось снаружи теперь считается рекламой финансовых услуг, а за это - штраф", - сообщает источник "Страны". Причины такого шага непонятны.

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