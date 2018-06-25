В понедельник, 25 июня в Киеве неизвестные ограбили машину ветерана АТО с особыми потребностями Александра Чалапчия, разбив стекло автомобиля. Среди прочего грабители похитили зарядное устройство для его протезов.

Об этом сам ветеран сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором вещи и документы, и самое главное - зарядку от протезов", - написал Чалапчий.

Отмечается, что злоумышленники похитили рюкзак военного.

Чалапчий потерял в АТО обе ноги. Ветеран является участником украинской команды на Invictus Games (игры для людей с ограниченными физическими возможностями).

Фото: facebook.com/Александр Чалапчий

Как сообщала "Страна", армия закупала комплектующие для протезов российского производства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов.

Напомним, что НАТО оплатит программу улучшения протезирования украинских военных.