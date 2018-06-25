Синопик Наталья Диденко показала карту облачности, которая изменить погоду и принести осадки в Киевскую и Житомирскую область в ночь на 26 июня.

"По Киевской и Житомирской областях вечером местами локальные дожди и грозы,"- написала она.

Фото: facebook.com/

Также синоптик обозначила тенденции погоды на ближайшие дни в Киеве.

По ее информации 27.06 - в столице без существенных осадков, + 25 градусов. С 28, 29, 30.06 - периодические грозовые дожди, жара. 1 июля - резкое похолодание (с +30 до +18 градусов).

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", в Украине погода разделится на два фронта. Жара - на юге, похолодание - на западе

Мы писали, что синоптик обещает украинцам прохладную и даже холодную погоду без жары.